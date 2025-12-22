Montelupo Fiorentino, 22 dicembre 2025 – Quattro, gli uomini che hanno saccheggiato il Bar Carlino in viale Cento Fiori, a Montelupo. Quattro, i minuti che gli sono serviti per farlo. È stato un amaro risveglio per i proprietari dello storico locale che si sono fiondati sul posto nel cuore della notte dopo l’allarme lanciato dalla vigilanza privata. “Ci hanno telefonato prima delle 3 (nella notte tra sabato e domenica, ndr ) dicendoci che avevamo subito un furto – racconta Chiara, tra i soci proprietari del cambio gestione –. Abbiamo trovato la porta rotta, con la serratura forzata. Nessun danno ai tavoli e agli arredi, i ladri sono andati diretti verso la cassa e l’hanno svuotata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montelupo, assalto al bar Carlino: “Via 2.500 euro d’incasso”

