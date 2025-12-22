Montegabbione il racconto di Chet Baker conquista ancora il pubblico | nuovo sold out al Teatro Comunale

Ancora un tutto esaurito, ancora un pomeriggio di grande musica e partecipazione emotiva. Il Teatro Comunale di Montegabbione (Terni) ha registrato l’ennesimo sold out per Il racconto di Chet Baker, appuntamento culturale che unisce narrazione, musica dal vivo e memoria jazzistica, confermandosi come uno degli eventi più apprezzati della stagione. Protagonista dell’incontro è stato il critico musicale Francesco Cataldo Verrina, autore del libro Chet Baker: Vissi d’Arte, Vissi d’Amore, che ha guidato il pubblico in un viaggio intenso e appassionato nella vita e nell’arte del leggendario trombettista americano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

