Accoltellato e colpito con una spranga da alcuni uomini incappucciati, si dice cinque o sei. E' accaduto stasera, 21 dicembre 2025, a Montecatini Terme, poco prima delle 20, in piazza XX Settembre, vicino piazza del Popolo, in quel momento piena di gente, soprattutto famiglie in giro per lo shopping di Natale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Montecatini: aggredito e ferito da uomini incappucciati nelle vie dello shopping. Forse un regolamento di conti

