Monsterverse arriva una nuova serie spin-off e questa volta è un prequel

Warner Bros. ha creato un franchise basato sul suo marchio “Monsterverse”, che ha prodotto serie cinematografiche incentrate sia su Godzilla che su King Kong, culminando nel crossover Godzilla vs. Kong (2021). Da allora, il marchio si è espanso con spin-off, a partire dalla serie per Apple TV+, Monarch: Legacy of Monsters, nel 2023. Ora, arrivano voci secondo cui Legacy of Monsters avrà effettivamente una propria serie spin-off, che fungerà da prequel alla storia della fondazione di Monarch. Apple TV ha annunciato che la nuova serie, ancora senza titolo, ruoterà attorno alla star di Legacy of Monsters, Wyatt Russell, che interpreta uno dei fondatori di Monarch, il colonnello Lee Shaw, nei suoi anni giovanili, mentre scopre i Titani e fonda Monarch. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

