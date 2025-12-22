Monopattini in sharing dopo Firenze anche a Prato salta il servizio

Arrivarono in piena pandemia, “spinti” dal bonus, con l'obiettivo di promuovere la mobilità “green” e ridurre l'utilizzo di auto e moto. Ad oltre quattro anni di distanza però, i tempi sono cambiati: se i monopattini elettrici continuano ad essere utilizzati, sempre più realtà comunali stanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

monopattini sharing dopo firenzeMonopattini in sharing, dopo Firenze anche a Prato "salta" il servizio - Arrivarono in piena pandemia, “spinti” dal bonus, con l'obiettivo di promuovere la mobilità “green” e ridurre l'utilizzo di auto e moto. firenzetoday.it

monopattini sharing dopo firenzeA Prato niente più monopattini in sharing dopo il 31 dicembre: cosa è successo - Con il Comune commissariato, il servizio non può essere messa in piedi una nuova gara d'appalto ma non si può nemmeno prevedere un'ennesima proroga: turisti e studenti dovranno trovare mezzo di sposta ... dire.it

monopattini sharing dopo firenzeBit Mobility, a Prato stop del servizio di monopattini in sharing dal 31 dicembre - 2A partire dal 31 dicembre il servizio di monopattini elettrici in sharing attivo a Prato non sarà più disponibile". ansa.it

