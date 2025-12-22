Milano, 22 dicembre 2025 - Una donna filippina pesantemente molestata in autobus, sa lvata prima da due cittadini dello Srilanka che un paio di giorni dopo riconosco l’uomo e convincono la donna a denunciarlo. La violenza. Tutto è iniziato nel pomeriggio dello scorso 13 novembre, in viale Stelvio, all’intersezione con via Farini, quando una cittadina filippina era scesa dall'autobus molto agitata perché sul mezzo di trasporto era stata o ggetto di pesanti molestie sessuali da parte di un uomo che era sceso con lei ma poi fuggito. In soccorso della donna erano intervenuti immediatamente due cittadini dello Sri Lanka che lavorano in zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molestata in autobus, salvata da due uomini dello Sri Lanka

