MOF 2025 integrazione delle risorse | chiarimenti del Ministero su contrattazione e arretrati NOTA

Con nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 22 dicembre, relativa all’Anno finanziario 2025, arrivano importanti chiarimenti sulla gestione delle risorse aggiuntive del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Fondi MOF CCNI del 23 ottobre: il Ministero comunica alle scuole l’assegnazione delle risorse per ATA, DSGA e valorizzazione docenti

Leggi anche: Contrattazione Integrativa d’Istituto e fondo MOF, tutte le novità 2025/26

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fondi MOF CCNI del 23 ottobre: il Ministero comunica alle scuole l’assegnazione delle risorse per ATA, DSGA e valorizzazione docenti - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato alle istituzioni scolastiche le assegnazioni integrative relative al CCNI sottoscritto il 23 ottobre 2025, con cui sono state ripartite le econo ... orizzontescuola.it

MOF: dal Ministero risorse aggiuntive per le scuole grazie all’accordo sottoscritto dai sindacati. Anief: “Segnale positivo, ma ora servono risorse aggiuntive” - È stata diffusa alle istituzioni scolastiche la nota ministeriale relativa all’assegnazione dei fondi aggiuntivi connessi all’Ipotesi di CCNI del 23 ottobre 2025. orizzontescuola.it

"Il 2025 consolida il sistema sanitario di #RegioneFVG: risorse definite in anticipo, governance rafforzata e investimenti su personale e integrazione sociosanitaria. Programmazione solida per risultati concreti nel 2026". Così @Riccardi_FVG tinyurl.com/yc9 x.com

La posizione di questo governo sulla dignità del lavoro è chiarissima. Basta guardare chi siede tra i banchi dell’esecutivo. C’è una ministra che ha pagato i propri dipendenti usando risorse pubbliche, abusando della cassa integrazione Covid e truffando l’INP - facebook.com facebook