Moda royal | i 10 momenti più memorabili del 2025

Il 2025 si è distinto per eventi significativi nel mondo della moda reale, segnati da innovazioni, scelte di stile e momenti di grande rilevanza pubblica. Questi episodi hanno contribuito a definire le tendenze e i protagonisti del settore, offrendo uno sguardo sulle evoluzioni della moda nelle famiglie più influenti. Di seguito, vengono ripercorsi i dieci momenti più memorabili dell'anno.

Dall'apertura della boutique digitale di Meghan Markle al primo look griffato Dior nel guardaroba di Kate Middleton, passando per l'anello di fidanzamento di Lady Eliza Spencer (presto sposa) e il titolo di «uomo più elegante» dato da Sir David Beckham a re Carlo III. Il 2025 royal in dieci momenti fashion memorabili.

