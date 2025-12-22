Mobilità natalizia a Bari parcheggi centrali presi d’assalto | Polipark quasi vuoto nonostante 1.470 posti
Nel pieno dello shopping natalizio e delle passeggiate nel centro cittadino, la mobilità a Bari continua a concentrarsi quasi esclusivamente sulle aree di sosta più centrali, lasciando ampi margini inutilizzati nei parcheggi più grandi e meglio collegati. A certificarlo sono i dati di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Assalto portavalori A14, cosa è successo? I chiodi, l'esplosivo e il colpo a vuoto: presi 3 rapinatori, gli altri in fuga
Leggi anche: Bari, altro cantiere in centro. Ma senza parcheggi è rischio caos: «Impossibile creare nuovi posti auto»
Natale a Bari, potenziati i Park & Ride: più navette e orari prolungati fino all'11 gennaio - «Usate i bus, così da vivere queste giornate dedicate agli acquisti natalizi con maggiore serenità». quotidianodipuglia.it
Bari, parcheggi sulla costa: pronti altri 600 posti auto a Santo Spirito e a Pane e Pomodoro - Sulla costa barese, all’estremo nord e a sud, sono aperti due nuovi parcheggi a servizio di bagnanti, residenti e turisti. lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, parcheggi multipiano e addio alla sosta sul suolo: il Comune si prepara alla rivoluzione - È stata pubblicata la determina per affidare il servizio e progettare il nuovo piano urbano della sosta, in vista (anche) dei cantieri per il sistema BRT (Bus Rapid Transit) BARI - lagazzettadelmezzogiorno.it
Mobilità natalizia a Siracusa! Per l’Ottava di Santa Lucia e per tutto il periodo delle feste, arrivano navette gratuite per gli spostamenti cittadini e bus urbani a metà prezzo dal 20 dicembre al 6 gennaio. Muoviti senza stress Scegli il trasporto pubbli - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.