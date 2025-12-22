MOBILIERI PONSACCO 4 SALINE VOLTERRA 0 MOBILIERI: Campinotti, Papini, Gemignani, Marinari, Aliotta, Mancini, Puccini(30’st Bicchierini) Niccolai, Taraj, Marocco(30st Bracci), Rigirozzo(40’st Giusti) A disp, Colucci, Pisani, Stefanini,Biondi Landi Sciapi. All.Polzella SALINE: Grassia, Burchianti G., Borri, Pashja, Salemmo, Signorini, Fabbri, Pratesi, Lucchesi, Folegnani, Manetti. A disp.: Gazzarri, Sommani, Quaglia, Zaccheo, Lembared, Rexhepi, Nardi, Caruso. All.: Ciricosta Arbitro: Calvani di Prato (Tilli -Gentili) Marcatori: 7’ Marrocco, 20’ st Taraj, 39’st Bracci, 42’st Taraj Ponsacco – Gioca la sua ultima partita del girone di andata la squadra dei Mobilieri, purtroppo non fra le mura amiche come disegnava il calendario, ma al Comunale di Capannoli, causa la manifestazione del mercatino nel centro cittadino che ha avuto necessità di sfruttare il passaggio dei visitatori dallo stadio ponsacchino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mobilieri irrefrenabili. Saline a tappeto per 4-0

Leggi anche: Saline, bilancio e grandi numeri

Leggi anche: Saline, il futuro è un’incognita

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Mobilieri irrefrenabili. Saline a tappeto per 4-0.

Mobilieri irrefrenabili. Saline a tappeto per 4-0 - , Borri , Pashja, Salemmo, Signorini, Fabbri, Pratesi, Lucchesi, Folegnani, Manetti. sport.quotidiano.net

Mobilieri per volare. Tutte le altre per non precipitare - Per le cinque di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio del girone B di Promozione quella di oggi è una giornata senza derby. lanazione.it

Promozione. Colli Marittimi male nell’anticipo. Oggi Mobilieri-Cerbaia e le altre - La tredicesima giornata del girone B di Promozione è iniziata male per le cinque squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio che fanno parte del raggruppamento. msn.com