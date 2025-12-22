ABBONATI A DAYITALIANEWS L’allarme nella serata di domenica 21 dicembre. Clima di forte incertezza sulle colline di Soligo, nel Trevigiano, dove nella serata di domenica 21 dicembre è scattato un allarme che ha mobilitato soccorritori e forze dell’ordine. Alcuni residenti della zona hanno contattato le autorità dopo aver sentito un forte botto, seguito da una voce che chiedeva aiuto. Dopo quei pochi istanti, però, nessun altro segnale. L’intervento delle autorità e del sindaco. Dopo le segnalazioni sono intervenuti vigili del fuoco, volontari del soccorso alpino e carabinieri, che hanno avviato immediatamente le verifiche nell’area indicata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mistero sulle colline di Soligo: scattano le ricerche dopo un boato e una richiesta di aiuto

