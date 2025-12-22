Mistero sui fondi per la Xylella | erogati anche ad aziende chiuse con titolari deceduti o che non avevano le piante

La diffusione del batterio xylella fastidiosa in Puglia, è indubbiamente una delle più gravi emergenze fitosanitarie, ambientali ed economiche per l’agricoltura pugliese. Secondo i dati aggiornati ad aprile 2023, risultano contagiate oltre 21 milioni di piante, pari a circa il 40% del territorio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il caso fondi Xylella finisce in Senato: dopo la denuncia Agea, l'interrogazione di Melchiorre (FdI) - La Regione si difende: «Noi siamo certi di aver fatto tutti i controlli da fare, con gli strumenti a disposizione» Lo scandalo delle anomalie nei fondi stanziati dal governo per la Xylella arriva in ... lagazzettadelmezzogiorno.it

