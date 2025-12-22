Mister Grosso deluso | Possiamo fare meglio

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non vinceva fuori casa da settembre, il Torino, ed è ovvio il tecnico granata Marco Maroni parli di "gara determinante per noi: una vittoria ci voleva". Vince poco, invece, il Sassuolo ‘casalingo’ e Fabio Grosso ne prende atto. "Dobbiamo e possiamo fare molto meglio: la partita è tuttavia rimasta in equilibrio nel primo tempo, ma nella ripresa l’abbiamo cominciata meglio noi fino all’episodio che l’ha cambiata. Anche per merito degli avversari non siamo riusciti a riprenderla", spiega Grosso nel dopogara, che tuttavia rifiuta l’alibi delle assenze. "Chi è andato in campo ha fatto il suo, ma a livello di squadra c’erano i presupposti per fare meglio di quanto abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

