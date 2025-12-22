Mister Grosso deluso | Possiamo fare meglio
Non vinceva fuori casa da settembre, il Torino, ed è ovvio il tecnico granata Marco Maroni parli di "gara determinante per noi: una vittoria ci voleva". Vince poco, invece, il Sassuolo ‘casalingo’ e Fabio Grosso ne prende atto. "Dobbiamo e possiamo fare molto meglio: la partita è tuttavia rimasta in equilibrio nel primo tempo, ma nella ripresa l’abbiamo cominciata meglio noi fino all’episodio che l’ha cambiata. Anche per merito degli avversari non siamo riusciti a riprenderla", spiega Grosso nel dopogara, che tuttavia rifiuta l’alibi delle assenze. "Chi è andato in campo ha fatto il suo, ma a livello di squadra c’erano i presupposti per fare meglio di quanto abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il mister. "Potevamo fare meglio negli ultimi sedici metri»
Leggi anche: Carlos Augusto a Inter TV: «Vittoria importante, ma possiamo e dobbiamo fare meglio»
Mister Grosso deluso: "Possiamo fare meglio" - Non vinceva fuori casa da settembre, il Torino, ed è ovvio il tecnico granata Marco Maroni parli di "gara determinante per noi: una vittoria ci voleva". ilrestodelcarlino.it
Carnevali su Grosso: “Il futuro parte dal mister. Possiamo costruire insieme anche in A” - Durante il suo intervento a Radio Rai, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha toccato vari temi, fra cui il futuro riferito a varie figure del gruppo squadra. tuttomercatoweb.com
EP1-24 Age of Divine Might | MULTI SUB
Le parole di Mister Grosso e Cristian Volpato al termine di #SassuoloTorino #ForzaSasol x.com
: - “Non voglio vedere cali di tensione”: così mister Baroni ha presentato la partita di quest’oggi contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Il match, valido per la sedicesima giornata di Serie A, potrebbe regalare al Torino la seco - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.