Miretti Lazio da Roma | il centrocampista è stato offerto ai biancocelesti Ecco la risposta di Sarri

Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus, sarebbe stato proposto alla Lazio. La società biancoceleste ha valutato l'offerta e sta considerando la possibilità di un'eventuale trattativa. La risposta di Sarri e le prossime mosse delle due squadre saranno decisive per definire il futuro del giocatore.

sulla possibilità di ingaggio della mezzala. Il mercato invernale della Lazio entra in una fase di riflessione strategica, con i riflettori puntati sulle mosse necessarie per potenziare il reparto mediano. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore si sarebbe profilata un'ipotesi di scambio o trasferimento proveniente da Torino: la Juventus avrebbe infatti proposto il profilo di Fabio Miretti alla dirigenza capitolina. Il giovane centrocampista bianconero, cresciuto nel vivaio della Continassa e dotato di buona visione di gioco, rappresenta un profilo di prospettiva, ma la proposta non sembra aver riscaldato l'entusiasmo di Maurizio Sarri.

