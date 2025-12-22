Minori costretti a lasciare la Calabria per curarsi Versace denuncia le falle del welfare
Minori costretti a lasciare la Calabria per ricevere cure adeguate evidenziano le criticità del sistema sanitario regionale. Versace denuncia le falle del welfare locale, sottolineando la mancanza di strutture e servizi dedicati alle persone fragili. È urgente intervenire per garantire un’assistenza dignitosa e un sistema più equo, capace di rispondere alle reali esigenze della comunità.
“Il tema del welfare in Calabria richiede un’attenzione immediata e una riflessione profonda, in particolare alla luce delle gravi carenze strutturali del sistema socio-sanitario regionale e della quasi totale assenza di comunità dedicate alla presa in carico delle persone più fragili”. È quanto. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
