Minori costretti a lasciare la Calabria per curarsi Versace denuncia le falle del welfare

Minori costretti a lasciare la Calabria per ricevere cure adeguate evidenziano le criticità del sistema sanitario regionale. Versace denuncia le falle del welfare locale, sottolineando la mancanza di strutture e servizi dedicati alle persone fragili. È urgente intervenire per garantire un’assistenza dignitosa e un sistema più equo, capace di rispondere alle reali esigenze della comunità.

