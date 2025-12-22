minacce e lesioni nuova condanna per varriale

Enrico Varriale è stato condannato a 7 mesi di reclusione con pena sospesa e al pagamento di una provvisionale di 2 mila euro alla vittima per il reato di minacce e lesioni. Secondo quanto ricostruito, al termine di una discussione Varriale ha schiaffeggiato una donna con cui aveva iniziato una relazione: i fatti risalgono al 2021. Il processo ha riqualificato il reato di stalking, per il quale l’ ex giornalista Rai era stato denunciato. Varriale era già stato denunciato per lesioni e stalking da un’altra donna, la ex compagna: a giugno il tribunale di Roma lo aveva condannato a 10 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it

