Minacce e lesioni alla ex Enrico Varriale condannato a 7 mesi

(Adnkronos) – Condannato a 7 mesi, pena sospesa, il giornalista Enrico Varriale per l'accusa di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. Il giudice monocratico di Roma con la sentenza emessa questa mattina ha riqualificato l'accusa di stalking in minacce condannando Varriale anche al pagamento di una provvisionale di duemila euro nei confronti della parte civile.

