minacce alla ex il giornalista varriale condannato a 7 mesi

AGI - Il giudice del tribunale Monocratico di Roma ha condannato a 7 mesi, con pena sospesa, il giornalista Enrico Varriale, per l'accusa di minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. Il giudice ha riqualificato l'accusa di stalking in minacce condannando Varriale anche al pagamento di una provvisionale di 2 mila euro nei confronti della parte civile. La procura aveva chiesto l'assoluzione per lo stalking e 6 mesi per le lesioni. I fatti contestati risalgono al periodo fra dicembre 2021 e febbraio 2022. . 🔗 Leggi su Agi.it

