Milano15enne derubato Un' ora ostaggio

16.25 Disavventura per un 15enne a Milano che è stato tenuto in ostaggio per un'ora da un gruppo di ragazzi in zona Buenos Aires. Il ragazzino salvato dal padre. Dopo averlo minacciato,l'hanno derubato del portafoglio,del cellulare e perfino di scarpe e giubbotto.E'stato costretto a andare al bancomat per prendere soldi La carta in suo possesso era però vuota. Per farla ricaricare ha chiamato il padre che ha capito e ha dato l'allarme I Carabinieri hanno arrestato un 20enne di origini tunisine e tre minorenni,due stranieri e ragazzina, ora al minorile.

