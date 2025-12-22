Milano Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini

Sarà interrogato domani mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per "revenge porn" dopo la denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. Corona attraverso il suo format 'Falsissimo' ha parlato di presunti favori sessuali per favorire la partecipazione di personaggi al Grande Fratello. Nelle scorse ore proprio la casa di Fabrizio Corona è stata perquisita dalla polizia. L'interrogatorio, in programma alle 10:30, è stato chiesto dai legali di Corona.

Dalle stories pubblicate da Fabrizio Corona su Instagram e sul profilo Falsissimo si apprende che la seconda puntata sul cosiddetto “Caso Signorini” verrà pubblicata domani, lunedì 22 dicembre, nonostante sia stata rigirata. Corona spiega che il materiale x.com

