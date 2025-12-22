Milano-Cortina Mattarella consegna Tricolore ai portabandiera azzurri
Roma, 22 dic. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 e ha consegnato la Bandiera italiana agli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone, e agli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel. La rappresentanza dei Giochi, composta anche da tecnici e dirigenti, era guidata dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Milano Cortina 2026, definita la data di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri
Leggi anche: Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri. L’orario esatto e chi parteciperà
Domani 22 dicembre la cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale. Diretta su RAI2; Milano-Cortina 2026, cerimonia da Mattarella e nuovi biglietti in vendita; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; Ecco chi guiderà l’Italia ai Giochi: emozione al Quirinale!.
Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore: "L'Italia sarà con voi, rendetele onore" - La cerimonia al Quirinale verso le Olimpiadi Invernali con presenti anche il ministro Abodi, il presidente del Coni Buonfiglio e i portabandiera olimpici ... corrieredellosport.it
Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera: “Contento di vedere Brignone”. E lei: “Essere qui non è stato scontato” - “Sono onorata e molto emozionata, la mia strada per arrivare oggi qui non è stata facile e scontata”. ilfattoquotidiano.it
Milano Cortina: Mattarella affida il tricolore ai portabandiera azzurri - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato il tricolore ai portabandiera azzurri olimpici e paralimpici durante la cerimonia di consegna al Quirinale. ansa.it
Da Concetto Lo Bello a Milano Cortina 2026: Siracusa rivive 65 anni di storia olimpica - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.