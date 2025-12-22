Milano-Cortina Mattarella consegna Tricolore ai portabandiera azzurri

Roma, 22 dic. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026 e ha consegnato la Bandiera italiana agli Alfieri della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone, e agli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel. La rappresentanza dei Giochi, composta anche da tecnici e dirigenti, era guidata dal presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

