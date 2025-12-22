Milano-Cortina Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera Brignone | Vivo qui e ora
Una giornata dalle forti emozioni quella vissuta dagli atleti azzurri che saranno impegnati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, li ha ricevuti al Quirinale prima della loro partenza. Tra i momenti di spicco, l'incontro con i portabandiera della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone e gli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel. Le parole di Mattarella. Il Presidente Mattarella ha parlato a 360 gradi sull'importanza di quella che è, di fatto, una vetrina per l'Italia, spiegando che si tratta di " un'accoppiata di eventi che coinvolge veramente il nostro Paese, ponendolo al centro del mondo non soltanto sportivo, nella grande rete di conoscenza, comunicazione, informazioni che vi sarà ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
