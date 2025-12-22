Una giornata dalle forti emozioni quella vissuta dagli atleti azzurri che saranno impegnati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina: il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, li ha ricevuti al Quirinale prima della loro partenza. Tra i momenti di spicco, l'incontro con i portabandiera della squadra olimpica, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner e Federica Brignone e gli Alfieri della squadra paralimpica, René De Silvestro e Chiara Mazzel. Le parole di Mattarella. Il Presidente Mattarella ha parlato a 360 gradi sull'importanza di quella che è, di fatto, una vetrina per l'Italia, spiegando che si tratta di " un'accoppiata di eventi che coinvolge veramente il nostro Paese, ponendolo al centro del mondo non soltanto sportivo, nella grande rete di conoscenza, comunicazione, informazioni che vi sarà ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera. Brignone: "Vivo qui e ora"

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera: “Contento di vedere Brignone”. E lei: “Essere qui non è stato scontato”

Leggi anche: Milano-Cortina, Mattarella consegna Tricolore ai portabandiera azzurri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Domani 22 dicembre la cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale. Diretta su RAI2; Milano-Cortina 2026, cerimonia da Mattarella e nuovi biglietti in vendita; Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la consegna della bandiera ai portabandiera della Cerimonia di Apertura; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”.

Milano-Cortina, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera. Brignone: "Vivo qui e ora" - Prima della loro partenza, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto gli atleti di Milano- ilgiornale.it