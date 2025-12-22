Milano-Cortina | Mattarella ' ampliare Movimento paralimpico per accrescere inclusione'
Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Il presidente del Comitato paralimpico ha ricordato l'importante ruolo che lo sport paralimpico riveste anche sul piano sociale. È così. L'avvocato Pancalli, che saluto, ricorderà quante volte in questi anni abbiamo parlato, abbiamo esaminato i risultati conseguiti, esaminato le iniziative da assumere per far crescere il movimento e ulteriori risultati e successi e traguardi da conseguire. E ha dato tanto al movimento paralimpico, avvocato, e io desidero quindi riaffermare la mia vicinanza e la mia riconoscenza per chi si dedica al movimento paralimpico. Farlo crescere, farlo ampliare, farlo diffondere vuol dire accrescere l'inclusione, un obiettivo fondamentale per il nostro Paese di civiltà, ovunque". 🔗 Leggi su Iltempo.it
