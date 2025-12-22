Milano Cortina | la Fiamma Olimpica oggi da Amalfi a Pompei

Tempo di lettura: < 1 minuto Da Amalfi a Pompei, toccando Positano, l’isola di Capri, Sorrento, Gragnano e Castellamare di Stabia. È un itinerario ricco di suggestioni quello percorso oggi dalla Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 grazie a tedofori d’eccezione come Raffaella Giugni, segretario generale della Fondazione Marevivo, e il frontman dei The Kolors, Stash. Giugni ha acceso il Braciere sull’eliporto di fronte allo splendido scenario del mare e del Vesuvio, un momento simbolico per richiamare l’attenzione sull’importanza della tutela del mare e dell’ambiente. L’arte di Stash celebra invece, come lo sport, i valori dell’autenticità, dell’unità e della dedizione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

