Milano-Cortina alle porte Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

Il presidente della Repubblica agli atleti al Quirinale: "Diffondere il messaggio di pace e amicizia" ROMA - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale ai portabandiera azzurri il tricolore in vista della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano-Cortina alle porte, Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, Mattarella consegna tricolore agli alfieri: “L’Italia è con voi” Leggi anche: Milano-Cortina, Mattarella consegna Tricolore ai portabandiera azzurri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; Paglia si migliora, nuovo record paralimpico di sci nordico. Meloni: Impresa oltre lo sport; Federico Pellegrino, portabandiera a Milano Cortina 2026: Dopo le Olimpiadi voglio la laurea; Macron, Vance Mattarella e Phelps. È già toto nomi per le cerimonie. Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, consegnato da Mattarella il tricolore ai portabandiera dell’Italia - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato ufficialmente il tricolore ai sei portabandiera dell'Italia, Federica Brignone, Arianna ... oasport.it

Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore ai portabandiera: “Contento di vedere Brignone”. E lei: “Essere qui non è stato scontato” - “Sono onorata e molto emozionata, la mia strada per arrivare oggi qui non è stata facile e scontata”. ilfattoquotidiano.it

Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore: "L'Italia sarà con voi, rendetele onore" - La cerimonia al Quirinale verso le Olimpiadi Invernali con presenti anche il ministro Abodi, il presidente del Coni Buonfiglio e i portabandiera olimpici ... corrieredellosport.it

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi che possono riportare vita e lavoro sulle montagne italiane x.com

ARCHISTAR MARIO CUCINELLA PORTERÀ LA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO CORTINA 2026 NELLA TAPPA DI POTENZA - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.