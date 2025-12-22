Milano-Cortina | al Quirinale la cerimonia di consegna Bandiera italiana ad Alfieri

Roma, 22 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale gli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. La rappresentanza, composta anche da tecnici e dirigenti, era guidata dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Luciano Buonfiglio e dal presidente del Comitato italiano paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. Nel corso della cerimonia, aperta dall'Inno nazionale eseguito da un quartetto d'archi del Teatro dell'Opera di Roma, sono intervenuti il presidente Buonfiglio, il presidente De Sanctis e il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

