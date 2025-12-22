Milano-Cortina 2026 Pellegrino riceve il tricolore | Lo dedico a nonno Gino ovunque lui sia

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Accolgo la vostra scelta come voi avete accolto me anno dopo anno. Mentirei se dicessi di non essermi mai immaginato a rappresentare il mio paese in testa alla cerimonia. Il mio pensiero va a nonno Gino, ovunque lui sia so che mi ascolta. La mia bandiera contiene ciò che contengono tutti i tricolori, centinaia di scelte, enormi, creative, spesso necessarie a volte semplici. Scegliere di esserci, scegliere di rinunciare, sbagliando, insieme scegliere per i figli”. Lo ha detto il fondista e alfiere azzurro Federico Pellegrino, intervenendo alla cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera di Milano-Cortina 2026 al Quirinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano cortina 2026 pellegrino riceve il tricolore lo dedico a nonno gino ovunque lui sia

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Pellegrino riceve il tricolore: “Lo dedico a nonno Gino, ovunque lui sia”

Leggi anche: Milano Cortina 2026, ecco i portabandiera: a Cortina Brignone e Mosaner, a Milano Fontana e Pellegrino

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera azzurri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

I portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner; Federico Pellegrino, portabandiera a Milano Cortina 2026: Dopo le Olimpiadi voglio la laurea; Saranno Amos Mosaner e Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026; Pellegrino e Brignone portabandiera dell’Italia alle olimpiadi di Milano Cortina 2026.

milano cortina 2026 pellegrinoMilano Cortina, Pellegrino riceve la bandiera, la dedica al nonno: 'E' sempre con me' - Lo ha detto Federico Pellegrino, portabandiera a Milano con Arianna Fontana, dopo aver ricevuto il tricolore in Quirinale dal presidente Mattarella. ansa.it

Pellegrino portabandiera: «Realizzo un sogno. Dedico questa gioia a nonno Gino, so che è con me» VIDEO - Federico Pellegrino, fondista e alfiere azzurro, è intervenuto al termine della cerimonia di consegna dei tricolore ai portabandiera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che ... ilgazzettino.it

milano cortina 2026 pellegrinoOlimpiadi 2026 Milano Cortina, Mattarella consegna la bandiera dell'Italia: Brignone commossa. Goggia non risponde. La diretta - La cerimonia al Quirinale della consegna della bandiera dell'Italia ai quatto portabandiera di Milano Cortina 2026: Federica Brignone, Arianna Fontana, Amos Mosaner e Federico Pellegrino ... sport.virgilio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.