Milano-Cortina 2026 Pellegrino riceve il tricolore | Lo dedico a nonno Gino ovunque lui sia
“Accolgo la vostra scelta come voi avete accolto me anno dopo anno. Mentirei se dicessi di non essermi mai immaginato a rappresentare il mio paese in testa alla cerimonia. Il mio pensiero va a nonno Gino, ovunque lui sia so che mi ascolta. La mia bandiera contiene ciò che contengono tutti i tricolori, centinaia di scelte, enormi, creative, spesso necessarie a volte semplici. Scegliere di esserci, scegliere di rinunciare, sbagliando, insieme scegliere per i figli”. Lo ha detto il fondista e alfiere azzurro Federico Pellegrino, intervenendo alla cerimonia di consegna del tricolore ai portabandiera di Milano-Cortina 2026 al Quirinale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
