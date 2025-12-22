“In questa giornata davvero speciale, è un mix di emozioni indescrivibili ricevere la bandiera tricolore dal presidente Mattarella. È qualcosa di inspiegabile, un’emozione grandissima “. Così Amos Mosaner, campione di curling e uno dei quattro portabandiera dell’Italia a Milano-Cortina 2026, dopo la cerimonia di consegna del tricolore agli azzurri al Quirinale. “Sicuramente sarà una responsabilità per noi cercare di far bene e fare una bella figura in casa, ma soprattutto far conoscere questo sport in Italia. Noi cercheremo di dare il meglio e magari attirare qualche giovane e farlo innamorare e avvicinare a questa disciplina “, ha aggiunto l’atleta azzurro sui suoi obiettivi per le Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Mosaner: "Emozione indescrivibile ricevere il tricolore da Mattarella"

Leggi anche: Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, consegnato da Mattarella il tricolore ai portabandiera dell’Italia

Leggi anche: Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera azzurri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

I portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner; Fontana e Mosaner portabandiera FISG per i Giochi di Milano Cortina 2026; Saranno Amos Mosaner e Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026; Olimpiadi, annunciati i 4 portabandiera dell’Italia: a Cortina Mosaner e Brignone, a Milano Pellegrino….

Mattarella affida il Tricolore ai portabandiera di Milano-Cortina 2026: cerimonia al Quirinale - Federica Brignone e Amos Mosaner per Cortina, Arianna Fontana e Federico Pellegrino per Milano, incarnano l'eccellenza ... msn.com