Milano-Cortina 2026 Mattarella consegna il Tricolore ai portabandiera azzurri
Al Quirinale la cerimonia ufficiale di consegna della bandiera agli alfieri dell’Italia Team olimpico e paralimpico. Pellegrino, Fontana, Brignone e Mosaner guideranno la delegazione ai Giochi. È iniziato ufficialmente il cammino dell’Italia verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Al Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato il Tricolore ai . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Milano-Cortina, Mattarella consegna Tricolore ai portabandiera azzurri
Leggi anche: Milano Cortina 2026, definita la data di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri
Milano-Cortina 2026, cerimonia da Mattarella e nuovi biglietti in vendita; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; Domani 22 dicembre la cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale. Diretta su RAI2; Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la consegna della bandiera ai portabandiera della Cerimonia di Apertura.
Milano-Cortina alle porte, Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale ai portabandiera azzurri il tricolore in vista ... iltempo.it
Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore: "L'Italia sarà con voi, rendetele onore" - La cerimonia al Quirinale verso le Olimpiadi Invernali con presenti anche il ministro Abodi, il presidente del Coni Buonfiglio e i portabandiera olimpici ... corrieredellosport.it
Milano-Cortina 2026, Mattarella consegna il tricolore agli atleti: “L’Italia sarà con voi” - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato i tricolore ai portabandiera azzurri di Milano- msn.com
Milano - Cortina, Mattarella consegna la bandiera agli alfieri azzurri
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la fiaccola olimpica arrivata negli Scavi di Pompei accolta da Jackie Chan - facebook.com facebook
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi che possono riportare vita e lavoro sulle montagne italiane x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.