“Anche se sarà la mia seconda olimpiade, la seconda da portabandiera sarà un’emozione. Qui è come se chiamiamo casa, è una promessa all’Italia, alle nostre famiglie, alle persone che ci hanno forgiato. Soprattutto è una promessa verso i giovani che sognano di essere qui in questo momento. Oggi ci impegniamo ad onorare questa bandiera con rispetto, disciplina e coraggio che lo spirito italiano ci sa insegnare. Affronteremo a cuore aperto e mente ferma tutte le gare. Lo abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo. Questa bandiera per me porta un peso che dura una vita, nel difendere la nostra patria, i nostri valori, i nostri colori, in ogni circostanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Fontana: "La mia seconda volta, sono onorata"

Leggi anche: Milano Cortina 2026, ecco i portabandiera: a Cortina Brignone e Mosaner, a Milano Fontana e Pellegrino

Leggi anche: Scelti i portabandiera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono 4: Brignone, Mosaner, Fontana e Pellegrino

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

I portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: Federica Brignone, Arianna Fontana, Federico Pellegrino e Amos Mosaner; Fontana e Mosaner portabandiera FISG per i Giochi di Milano Cortina 2026; Arianna Fontana concede il bis: sarà portabandiera nella cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026; Saranno Amos Mosaner e Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana i portabandiera dell'Italia a Milano-Cortina 2026.

Milano-Cortina alle porte, Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri - ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato al Quirinale ai portabandiera azzurri il tricolore in vista ... iltempo.it