Milano-Cortina 2026 Costantini | Sarà occasione per portare il curling vicino agli italiani

“È stata una grandissima emozione essere qui per questa grande occasione e ancora più speciale perché Amos avrà un grande onore a Milano-Cortina, e io sono molto contenta per lui e per tutti gli altri”. Così Stefania Costantini, vincitrice dell’oro olimpico nel doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 insieme ad Amos Mosaner, a margine della cerimonia al Quirinale per la consegna del tricolore agli azzurri dei prossimi Giochi di Milano-Cortina 2026. Mosaner sarà uno dei quattro portabandiera dell’Italia. Sugli obiettivi per le Olimpiadi, Mosaner ha detto: “ Noi pensiamo giorno per giorno, partita per partita. 🔗 Leggi su Lapresse.it

