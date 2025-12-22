Milano-Cortina 2026 Buonfiglio | Portabandiera? Scelta faticosa ho cercato di fare bene

“È stata una scelta faticosa però alla fine poi come sempre accade, lo sapete anche voi che vivete nella comunicazione, cerchi sempre di far bene. Se all’80% ho fatto bene, bravo”. Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine della cerimonia di consegna dei tricolore al Quirinale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

