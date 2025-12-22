“Per me già uscire dal centro di fisioterapia è un grande step, penso di aver dimostrato la mia forza e dedizione mettendo gli sci dopo 8 mesi. Ora non sto ancora sciando come vorrei, anche perché questa settimana ho avuto la febbre. Vediamo cosa riuscirò a fare, oggi non lo so. Vivo nel qui e nell’ora”. Così Federica Brignone uscendo dal Quirinale dopo aver ricevuto il tricolore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Per stare alle olimpiadi devo stare bene, il focus oggi è solo quello”, ha aggiunto Brignone che sul ruolo di portabandiera ha tenuto a rimarcare: “Penso di poterlo meritare più per i meriti sportivi che per quello che mi è successo dopo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, vivo qui e ora"

