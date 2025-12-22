Milano banlieue 15enne sequestrato per un' ora da baby gang costretto a denudarsi e a prelevare denaro | arrestati 3 minori e un 18enne tunisino
Il fatto è avvenuto domenica sera, in pieno centro, tra corso Buenos Aires e via San Gregorio. Provvidenziale la chiamata al padre per farsi ricaricare la carta prepagata: il genitore ha lanciato l'allarme al 112. Arrestati gli aggressori e finiti in carcere con l'accusa di sequestro di persona, rap. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
