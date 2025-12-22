Milano banlieue 15enne sequestrato per un' ora da baby gang costretto a denudarsi e a prelevare denaro | arrestati 3 minori e un 18enne tunisino

Rapina in centro a Milano, 15enne sequestrato per un’ora: arrestati 4 giovani residenti in Bergamasca - Domenica sera in zona Buones Aires: il gruppo si è fatto consegnare vestiti, scarpe, cellulare e portafogli. bergamonews.it

Ragazzi bergamaschi a Milano sequestrano per un'ora un quindicenne e gli rubano tutto, anche le scarpe - Disavventura per un 15enne che ieri sera a Milano è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l'hanno derubato del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e ... msn.com

Milano Banlieue, 24enne marocchino accoltellato da 4 uomini in via Ovada quartiere Barona, la vittima ha precedenti per droga - VIDEO x.com

La startup di Sarah Kamsu: «Identità, arte, inclusione, la mia Africa è a Milano». We africans united, il progetto della 28enne, nata in Italia da genitori camerunensi, potrebbe diventare impresa dopo aver vinto il premio «Lympha - Raffaella Mandarano» - facebook.com facebook

