Milano banlieue 15enne sequestrato per un' ora da baby gang costretto a denudarsi e a prelevare denaro | arrestati 3 minori e un 18enne tunisino

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fatto è avvenuto domenica sera, in pieno centro, tra corso Buenos Aires e via San Gregorio. Provvidenziale la chiamata al padre per farsi ricaricare la carta prepagata: il genitore ha lanciato l'allarme al 112. Arrestati gli aggressori e finiti in carcere con l'accusa di sequestro di persona, rap. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

milano banlieue 15enne sequestrato per un ora da baby gang costretto a denudarsi e a prelevare denaro arrestati 3 minori e un 18enne tunisino

© Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 15enne "sequestrato" per un'ora da "baby gang", costretto a denudarsi e a prelevare denaro: arrestati 3 minori e un 18enne tunisino

