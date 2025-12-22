Milano, 22 dicembre 2025 – Un quindicenne è stato avvicinato da una banda di ragazzi in corso Buenos Aires domenica sera e rapinato di giubbotto, maglione, scarpe, cellulare e portafoglio. Poi è rimasto in balìa della gang per un'ora, spogliato di tutto e pure costretto ad andare al bancomat per prelevare soldi dalla sua carta prepagata. L'incubo è finito quando il ragazzino ha telefonato al padre, sotto minaccia dei rapinatori, chiedendogli di ricaricare la carta che era vuota. Quattro arrestati: chi sono. Il padre ha subito chiamato il 112, riuscendo a far arrestare dai carabinieri quattro ragazzi della gang: un ventenne nato in Tunisia, una ragazza italiana di 15 anni, un sedicenne nato in Marocco e un diciassettenne di origine siriana, tutti domiciliati a Bergamo e provincia e già noti alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, 15enne rapito da una baby gang in corso Buenos Aires: mezzo nudo, costretto a chiamare il padre per ricaricare la carta

Leggi anche: Il 15enne rapito e torturato da una baby gang a Moncalieri

Leggi anche: Vogliono le sue scarpe, la giacca e i soldi: banda di giovanissimi rapina un 15enne in Corso Buenos Aires a Milano

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Milano, rapine nella movida: quattro ragazze aggrediscono un 15enne e picchiano un agente di Polizia - La Polizia di Stato di Milano ha individuato nove giovani ritenuti responsabili di due rapine ai danni di un 14enne e un 15enne. affaritaliani.it

Milano, arrestato un 15enne per terrorismo: incitava a violenze xenofobe e antisemite e aveva iniziato a costruire un’arma Il ragazzo è stato arrestato dalla D.I.G.O.S. a seguito di indagini sulle sue attività online; sequestrati materiali per la costruzione di ar - facebook.com facebook