Milano 15enne rapinato anche dei vestiti e costretto a prelevare | 4 arresti 3 sono minori I carabinieri allertati dal padre

È stato derubato anche dei vestiti, trattenuto per oltre un’ora e costretto a recarsi a un bancomat per prelevare dei soldi. La vittima è un 15enne e tutto questo è avvenuto domenica sera in centro a Milano. Mentre si trovava in via San Gregorio (in zona Buenos Aires ) intorno alle 19,30 è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, gli hanno rubato il portafogli, il telefono cellulare e persino le scarpe e il giubbotto. Non contenti hanno obbligato la vittima ad andare con loro in una banca vicina. Ma la carta prepagata in suo possesso era però vuota e per farla ricaricare hanno detto al giovane di chiamare i genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

