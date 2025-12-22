Milano 15enne rapinato anche dei vestiti e costretto a prelevare | 4 arresti 3 sono minori I carabinieri allertati dal padre
È stato derubato anche dei vestiti, trattenuto per oltre un’ora e costretto a recarsi a un bancomat per prelevare dei soldi. La vittima è un 15enne e tutto questo è avvenuto domenica sera in centro a Milano. Mentre si trovava in via San Gregorio (in zona Buenos Aires ) intorno alle 19,30 è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, gli hanno rubato il portafogli, il telefono cellulare e persino le scarpe e il giubbotto. Non contenti hanno obbligato la vittima ad andare con loro in una banca vicina. Ma la carta prepagata in suo possesso era però vuota e per farla ricaricare hanno detto al giovane di chiamare i genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Rapina in centro a Milano, 15enne sequestrato per un'ora: arrestati 4 giovani residenti in Bergamasca - Domenica sera in zona Buones Aires: il gruppo si è fatto consegnare vestiti, scarpe, cellulare e portafogli.
Rapina in corso Buenos Aires a Milano, ragazzo di 15 anni in balia di una banda per un'ora: a salvarlo la telefonata del papà - I carabinieri sono riusciti a bloccare quattro dei presunti aggressori: un ventenne e tre minorenni, tra loro anche una ragazza.
Milano, 15enne rapito da una baby gang in corso Buenos Aires: mezzo nudo, costretto a chiamare il padre per ricaricare la carta - Rapinato di tutti i suoi vestiti, delle scarpe, del cellulare e del portafogli, è rimasto ...
