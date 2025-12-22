Milano 15enne minacciato e spogliato dalla gang | via giubbotto scarpe e portafoglio Costretto a prelevare al bancomat salvato dal papà
Paura per un 15enne che ieri sera - domenica 21 dicembre - a Milano è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l'hanno derubato del portafogli,. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Milano, 15enne rapinato anche dei vestiti e costretto a prelevare: 4 arresti (3 sono minori). I carabinieri allertati dal padre
Leggi anche: Minacciato e picchiato dalla ex moglie, costretto a fuggire dalla propria abitazione occupata dalla donna e dal figlio di lei
