Milano 15enne in balìa di una baby gang per un' ora salvo grazie al padre

Un ragazzo di quindici anni domenica sera è stato rapinato da una baby gang tra corso Buenos Aires e via San Gregorio. Dopo averlo circondato e minacciato lo hanno costretto con la forza a togliersi diversi vestiti e le scarpe, dopodiché gli hanno portato via portafoglio, cellulare, scarpe e giubbotto. Non contenti del bottino gli hanno imposto di fare un prelievo di contanti con la tessera prepagata ma, dopo essersi resi conto che non c'erano fondi sulla tessera, l'hanno costretto a chiamare il padre per farsela ricaricare. È stata questa mossa a salvare il ragazzo. Il genitore, infatti, accortosi di ciò che stava accadendo ha subito avvertito le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

