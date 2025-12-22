Il branco ha trattenuto il ragazzo per un'ora, costringendolo a prelevare soldi. La carta, vuota, è stata ricaricata dal papà, che poi ha avvertito i carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, 15enne aggredito e rapinato: arrestati quattro giovanissimi | Salvato da una chiamata al padre

