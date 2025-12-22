Milan-Verona chiuderà il 2025 | ci saranno Gabbia e Leao? La situazione attuale
Matteo Gabbia e Rafael Leao, difensore e attaccante dei rossoneri di Massimiliano Allegri, hanno saltato Napoli-Milan - semifinale di Supercoppa Italiana - per acciacchi di varia natura: torneranno disponibili per l'ultima gara dell'anno? Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Verona, Zanzi sicuro: «Nessun sconforto nonostante la situazione delicata. Ecco la situazione attuale!»
Leggi anche: Frattesi rimarrà ancora all’Inter? La situazione attuale intorno al centrocampista nerazzurro. La situazione attuale
Milan Verona, tra nove giorni il prossimo impegno rossonero in Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il campionato di Serie A si appresta a vivere una delle sfide più delicate della 17esima gior ... milannews24.com
Allenamento Milan, il piano per il riscatto: Allegri traccia la rotta verso il Verona. Segui le ultimissime sui rossoneri - Segui le ultimissime sui rossoneri Il Milan ha fatto ufficialmente rientro in Italia nella giornata di ieri, lasc ... milannews24.com
DIRETTA/ Milan Verona Primavera (risultato finale 1-1): Scotti risponde a Pavanati! (5 dicembre 2025) - Diretta Milan Verona Primavera, streaming video tv: i padroni d casa non stanno passano un bel periodo rispetto agli avversari (5 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net
NAPOLI 2-0 MILAN: IL POSTPARTITA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA)
Milan-Hellas Verona, si tenta il recupero di #Bradaric - x.com
Live Rossonera. Marshall Rogalski · Through The Trees (Loop). Aspettando Milan Verona, rivivendo l’emozione di un vero rossonero @davidebartesaghii - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.