Milan un cupo scenario porta al mercato zerospese

Se davvero i rinforzi promessi ad Allegri per il Milan attualmente secondo in classifica dietro l’Inter fossero Fullkrug, tedescone di 32 anni, quasi 33, con una cartella clinica notevole e il difensore Disasi, provenienza Chelsea, fuori lista a Londra e quindi senza una collaudata condizione fisica, allora sarebbe meglio aprire subito la discussione sulla consistenza del mercato rossonero e di conseguenza sul futuro piazzamento del Milan in campionato. Perché a voler essere maliziosi, il loro spessore tecnico ricorda molto da vicino un episodio avvenuto a Torino quando Giuntoli, appena arrivato in bianconero e già deciso a cambiare allenatore (sarebbe poi arrivato Thiago Motta), con la Juve in testa alla classifica, si presentò con due improbabili acquisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milan, un cupo scenario porta al mercato zerospese Leggi anche: Milan, fiducia a Nkunku ma con riserva: serve un cambio di passo! Spunta un clamoroso scenario sul mercato Leggi anche: Mercato Milan, Tare in missione: obiettivo un profilo ambito, il ds rossonero sfida i top club. Ecco lo scenario La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Milan, un cupo scenario porta al mercato zerospese - Nel frattempo la Juve sta tornando in quota Champions mentre la Roma idem con un centravanti che piaccia a Gasperini ... ilgiornale.it

Milan, Guardiola lo mette alla porta: affare low cost dal City - Per il Milan sono momenti a dir poco caldi e decisivi ed in sede di calciomercato arriva adesso una svolta importante. calciomercato.it

Inchiesta ultras Inter e Milan, nuovo scenario: “Processo rapido, ecco come si conclude tutto” - Sia Inter che Milan sono sotto la lente di pm e procuratori per l’inchiesta ultras che ha portato già a diversi arresti: cosa può succedere ora Continua ovviamente a tenere banco la questione relativa ... calciomercato.it

Cafú (São Paulo) and Paolo Maldini (Milan) - Intercontinental Cup 1993. https://bit.ly/2Legends - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.