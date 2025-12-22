Milan Tare scatenato | dopo Fullkrug arriva anche il gioiello del Partizan
Il Milan accelera sul mercato con una strategia chiara: rinforzare subito la prima squadra e, allo stesso tempo, investire sul talento del domani. Dopo aver definito l’arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham, i rossoneri sono ormai a un passo dal chiudere un’altra operazione in entrata, questa volta in chiave futura. Il nome caldo è quello di Andrej Kostic, attaccante classe 2007 in forza al Partizan. La trattativa non è ancora formalmente conclusa, ma l’intesa tra i club è vicina: restano da definire alcuni dettagli prima della fumata bianca, che salvo colpi di scena dovrebbe arrivare su una base economica attorno ai 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
