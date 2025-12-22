Milan senti Tomori | Siamo tornati con qualcosa da dimostrare Allegri? Mi ha aiutato

Milan, Tomori: “Obiettivo? Tornare in Champions. Maldini fu determinante per il mio arrivo” - Dal suo arrivo in Italia alle ambizioni del Milan: di questo e tanto altro ha parlato Tomori in una lunga intervista per BBC Sport ... gianlucadimarzio.com

Tomori: "Allegri mi ha aiutato molto a leggere il gioco. Si tratta di correre in modo più intelligente" - Il centrale inglese è tornato, dopo un paio di stagioni complicate, ad avere il posto da ... milannews.it

#Milan, senti #Terracciano: "Il ruolo da braccetto fa per me, ne parlo ogni giorno con il mister" #SerieA #LazioCremonese x.com

#Milan, senti #Allegri: “Sarà complicata contro un #Napoli arrabbiato” #Supercoppa2025 https://buff.ly/3ho9d1n Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/ML73mfg - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.