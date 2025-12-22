Milan senti Tomori | Siamo tornati con qualcosa da dimostrare Allegri? Mi ha aiutato

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, è stato intervistato dai microfoni della BBC: dal Milan al Mondiale, passando da Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan senti tomori siamo tornati con qualcosa da dimostrare allegri mi ha aiutato

© Pianetamilan.it - Milan senti Tomori: “Siamo tornati con qualcosa da dimostrare. Allegri? Mi ha aiutato”

Leggi anche: Milan, Tomori: “Mai stato meglio di ora. Allegri? Mi ha aiutato molto. Su Modric dico…”

Leggi anche: Nenè: “Galliani mi voleva al Milan. Allegri? Persona incredibile, mi ha aiutato”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

milan senti tomori siamoTomori alla BBC: "Mai sentito meglio, dobbiamo tornare in Champions. Quando Modric parla, lo ascolti" - Il centrale inglese è tornato, dopo un paio di stagioni complicate, ad avere il posto da ... milannews.it

Milan, Tomori: “Obiettivo? Tornare in Champions. Maldini fu determinante per il mio arrivo” - Dal suo arrivo in Italia alle ambizioni del Milan: di questo e tanto altro ha parlato Tomori in una lunga intervista per BBC Sport ... gianlucadimarzio.com

milan senti tomori siamoTomori: "Allegri mi ha aiutato molto a leggere il gioco. Si tratta di correre in modo più intelligente" - Il centrale inglese è tornato, dopo un paio di stagioni complicate, ad avere il posto da ... milannews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.