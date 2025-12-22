Milan Primavera Renna dopo il pareggio col Napoli | E’ stato difficile non ce lo dettavamo
Dopo il match del Milan Primavera contro il Napoli di ieri pomeriggio, l'allenatore rossonero Giovanni Renna ha rilasciato alcune parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MN - Verso la sfida contro il Napoli: Milan Primavera in emergenza - Tra poco il Milan Primavera di Giovanni Renna sarà impegnato contro i pari età del Napoli per la 17esima giornata del campionato di Primavera 1. milannews.it
Il Milan Primavera viene riacciuffato nel finale: la classifica - Il Milan Primavera, esattamente come accaduto una settimana fa a Bologna, viene riacciuffato nel finale della partita che si è giocata a Napoli: i rossoneri, dopo aver dominato ... milannews.it
Milan Primavera Parma 2-0, Renna parla così della vittoria rossonera: ecco le sue parole - 0, Renna parla così della vittoria dei giovani rossoneri: ecco le parole del tecnico Il Milan Primavera di Mister Giovanni Renna è tornato alla vittoria dopo sei giornate di as ... milannews24.com
Milan Primavera beffato: il Napoli pareggia allo scadere del secondo tempo #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
CalcioNapoli1926.it. . Il #Napoli Primavera chiude il 2025 fermando il #Milan al Piccolo di Cercola! Pari al cardiopalma per gli azzurrini contro i rossoneri. - facebook.com facebook
