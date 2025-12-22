Milan per la difesa proposto Disasi | ragionamenti in corso Anche se il club preferirebbe un altro

Milan valuta l'acquisto di Axel Disasi, difensore centrale francese in uscita dal Chelsea. La società rossonera sta considerando questa opzione, anche se preferirebbe altre soluzioni. Le trattative sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

Axel Disasi, classe 1998, difensore centrale francese in uscita dal Chelsea, al Milan nella finestra invernale di calciomercato? Il Diavolo ci sta pensando. Vedremo se i rossoneri prenderanno l'ex Monaco o se vireranno su un altro obiettivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, per la difesa proposto Disasi: ragionamenti in corso. Anche se il club preferirebbe un altro Leggi anche: Calciomercato Milan, Moretto: “Disasi proposto al Milan, ma non è l’unico club Leggi anche: Calciomercato Milan, proposto un attaccante per gennaio: c’è anche un altro club italiano. Di chi si tratta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Calciomercato Milan, proposto Disasi: la formula e il ruolo di Allegri; Milan, proposto di nuovo Disasi: il Chelsea lo lascia partire a condizioni favorevoli, in estate gli era stato preferito De Winter; Disasi in uscita dal Chelsea: è stato proposto al Milan; Disasi offerto al Milan per gennaio. I rossoneri valutano. Per la difesa il Milan continua a monitorare Disasi del Chelsea - È intenzione del Milan mettere a disposizione di Massimiliano Allegri anche un nuovo difensore centrale, anche perché la trasferta a Riad ha messo in risalto tutte le lacune del ... milannews.it

Il primo nome per la difesa di Allegri resta quello di Joe Gomez del Liverpool - Nel corso di questi giorni è stato proposto al Milan Axel Disasi, difensore classe 1998 ai margini del progetto tecnico del Chelsea, giocatore che però non calca il campo da calcio ... milannews.it

Calciomercato Milan, si cerca un difensore: uno tra Disasi e Joe Gomez - Igni Tare a lavoro per capire quale trattativa si potrà mettere in porto a gennaio. sportpaper.it

