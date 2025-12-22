Milan il dialogo per il rinnovo di Maignan resta complicato Cinque alternative
Il Milan e Mike Maignan, suo portiere titolare e capitano, sono in contatto per parlare del rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Sembra difficile però che si possa arrivare alla firma. Ecco chi potrebbe arrivare al posto del francese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Stallo rinnovo e dialogo congelato: Maignan è tornato Magic, ma il futuro resta lontano da Milano
Leggi anche: Rinnovo Maignan: ecco la richiesta al Milan. E tra le alternative ci sono …
Milan-Maignan, resa dei conti. E c’è un nome nuovo; Maignan: nuovo caso Donnarumma per il Milan?; Rinnovo Maignan: secondo il CorSera il dialogo tra le parti è migliorato, ma resta un’operazione...; Milan, Maignan tra rinnovo e addio: Chelsea vigila sul futuro.
Rinnovo Maignan: ci sono due nuovi portieri francesi nel mirino del Milan - I rossoneri guardano a possibili nuovi portieri se non dovesse concretizzarsi il rinnovo di Maignan: ecco due nomi nuovi ... milanlive.it
Martinez e Maignan, il futuro della porta di Inter e Milan è ancora da scrivere - Derby di portieri: Maignan in scadenza col Milan tratta, ma pensa alla Premier. msn.com
Il Milan continua a lavorare sul rinnovo di Maignan - Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che il direttore sportivo Igli Tare proverà a convincere fino all'ultimo il ... milannews.it
Milan a tutta per Fullkrug: dialogo aperto con il West Ham, pronto l'affondo. Il club lo vuole a inizio gennaio x.com
Pranzo di Natale della Lega a Milano: un’occasione di incontro, dialogo e spirito di squadra per guardare insieme alle sfide che ci attendono, a partire dalle elezioni amministrative del 2027. Presenti il segretario federale Matteo Salvini, il Ministro dell’Istruzion - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.