Milan Femminile Soffia | L’obiettivo era passare il turno Ecco cosa dobbiamo imparare…
Angelica Soffia, centrocampista del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nel post partita contro il Genoa: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Femminile, coach Bakker: "La cosa più importante oggi era qualificarsi e lo abbiamo fatto" - Il Milan Femminile si porta a casa la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. milannews.it
Femminile, Soffia: "Importante la reazione ma dobbiamo gestire meglio il risultato" - 3 in casa del Genoa e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. milannews.it
Milan Femminile, brivido e qualificazione: Soffia decide la sfida di Coppa. Le sue dichiarazioni - Milan Femminile, Angelica Soffia regala i quarti di Coppa Italia alla squadra di Bakker: le parole nel post- milannews24.com
GENOA-MILAN FEMMINILE: 2-3! LE ROSSONERE VOLANO AI QUARTI #GenoaMilan #CoppaItaliaWomen #Soffia #MilanFemminile #ForzaMilan - facebook.com facebook
Milan Femminile, Bakker: “Noi brave a reagire. Non è stato facile, ma andiamo avanti” #SempreMilan #ACMilan #milan x.com
