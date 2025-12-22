Angelica Soffia, centrocampista del Milan Femminile, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni nel post partita contro il Genoa: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Soffia: “L’obiettivo era passare il turno. Ecco cosa dobbiamo imparare…”

Leggi anche: Milan Femminile, Bakker: “Fa male perchè stavano vincendo, ma dobbiamo imparare”

Leggi anche: Musetti sogna le semifinali: ecco cosa serve per passare il turno. Coinvolto anche Sinner

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Femminile, coach Bakker: "La cosa più importante oggi era qualificarsi e lo abbiamo fatto" - Il Milan Femminile si porta a casa la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. milannews.it