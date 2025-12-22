Milan-Como ufficiale | non si giocherà più in Australia
Un volo lungo fino a Perth, un’alba sull’ Optus Stadium e due maglie lombarde pronte a misurarsi dall’altra parte del mondo. Sembrava un film di calcio moderno. Poi, la scena si è fermata sul fotogramma più scomodo. Scenario e attese. Per settimane, dossier aperti e telefonate a ogni fuso orario. La Serie A inseguiva una prima assoluta: una gara di campionato ufficiale all’estero. Una vetrina in Australia, pubblico nuovo, sponsor in scia. L’idea non nasce dal nulla. Il calcio europeo guarda da anni ai mercati extraeuropei. La Supercoppa Italiana viaggia spesso in Medio Oriente. La Spagna ha spostato la Supercoppa in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Serieanews.com
