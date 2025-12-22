Un volo lungo fino a Perth, un’alba sull’ Optus Stadium e due maglie lombarde pronte a misurarsi dall’altra parte del mondo. Sembrava un film di calcio moderno. Poi, la scena si è fermata sul fotogramma più scomodo. Scenario e attese. Per settimane, dossier aperti e telefonate a ogni fuso orario. La Serie A inseguiva una prima assoluta: una gara di campionato ufficiale all’estero. Una vetrina in Australia, pubblico nuovo, sponsor in scia. L’idea non nasce dal nulla. Il calcio europeo guarda da anni ai mercati extraeuropei. La Supercoppa Italiana viaggia spesso in Medio Oriente. La Spagna ha spostato la Supercoppa in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Milan-Como, ufficiale: non si giocherà più in Australia

Leggi anche: Milan-Como si giocherà in Australia: via libera ufficiale dalla UEFA

Leggi anche: Milan-Como si giocherà in Australia con arbitri asiatici, adesso è ufficiale: “Collina ha garantito”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Milan Como Simonelli svela | Si giocherà a Perth! Ecco qual è la data ufficiale della sfida; Serie A Milan-Como si giocherà a Perth con arbitri asiatici; Milan-Como arriva l' ufficialità | Si giocherà a Perth l' 8 febbraio; Serie A Milan-Como si giocherà in Australia con arbitro asiatico.

Niente Milan-Como a Perth. Salta la partita in Australia - "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari" si legge nel comunicato ... rainews.it