Milan Como saltata la trasferta a Perth | adesso è ufficiale! Tutte le motivazioni
Inter News 24 dietro alla scelta che ha portato al dietrofront. Saltato definitivamente il progetto di disputare Milan-Como a Perth. La lunga telenovela si chiude con un nulla di fatto: niente trasferta australiana a febbraio per i club lombardi. La Lega Serie A e il governo locale hanno ufficializzato la rinuncia tramite una nota congiunta. LA NOTA – «I piani per ospitare a Perth la prima partita di un Campionato europeo mai giocata fuori dai confini nazionali sono stati annullati di comune accordo. • La decisione è stata presa a causa di sopraggiunte sanzioni calcistiche e condizioni onerose. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Ora è ufficiale: Milan-Como non si disputerà a Perth. Ecco la nota che spiega le motivazioni
Leggi anche: Pellegatti: “Saltata Milan-Como a Perth, è la vittoria di tutti. Corsa a tre per lo Scudetto? Dico …”
Calcio Live: salta Milan-Como a Perth, la rinascita di Kelly, Napoli e Bologna si giocano la Supercoppa; Milan-Como a Perth: clamorosa decisione, si cambia ancora; Milan-Como a Perth, il presidente del CONI non si sbilancia; Salta Milan-Como a Perth, clamoroso passo indietro della Lega Serie A.
Milan-Como, niente Australia: i motivi del no (definitivo) alla trasferta a Perth - Como è saltata definitivamente: ecco i motivi del flop e le reazioni in Italia e a Perth. panorama.it
Serie A: Milan-Como a Perth salta per rischi finanziari - Como a Perth è saltata "a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto". ansa.it
Milan-Como, niente Perth: salta l’accordo. Sfuma la storica trasferta - Como a Perth: trattativa bloccata dalle condizioni AFC e dai rischi finanziari. europacalcio.it
La partita fra Milan e Como, in programma per l’8 febbraio, non si giocherà a Perth, come invece il presidente della Lega Serie A aveva confermato solo pochi giorni fa x.com
Pare che Milan-Como non si giocherà più in Australia. Al di là delle opinioni sul tema, certo spezzare il cuore di un ragazzo in difficoltà alla vigilia di Natale è qualcosa di tremendamente grinchiano. Ci sentiamo dunque in dovere di rincuorare questa figura or - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.