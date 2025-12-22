Il Governo della Western Australia e la Lega di A annunciano la rinuncia MILANO - Milan-Como, in programma l'8 febbraio per la 24esima giornata di serie A, non si giocherà più a Perth. Lo comunicano in una nota congiunta il Governo della Western Australia e il presidente della Lega Calcio Serie A, E. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Clamoroso, Milan-Como non si giocherà più a Perth. Trattativa saltata, i motivi - Le condizioni poste dalla AFC, la confederazione asiatica che avrebbe ospitato la partita, non hanno permesso di arrivare a un sì ... msn.com