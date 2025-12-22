Milan-Como non si giocherà più a Perth
Il Governo della Western Australia e la Lega di A annunciano la rinuncia MILANO - Milan-Como, in programma l'8 febbraio per la 24esima giornata di serie A, non si giocherà più a Perth. Lo comunicano in una nota congiunta il Governo della Western Australia e il presidente della Lega Calcio Serie A, E. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Serie A, Milan-Como non si giocherà a Perth
Leggi anche: Milan-Como, arriva l'ufficialità: "Si giocherà a Perth l'8 febbraio"
Clamoroso, Milan-Como non si giocherà più a Perth. Trattativa saltata, i motivi - Le condizioni poste dalla AFC, la confederazione asiatica che avrebbe ospitato la partita, non hanno permesso di arrivare a un sì ... msn.com
Serie A, Milan-Como non si giocherà a Perth: manca solo l’ufficialità - Como non si giocherà più a Perth, in Australia. ilsole24ore.com
Milan-Como non si giocherà più a Perth, la decisione finale della Lega di Serie A - A far saltare il progetto, le ulteriori condizioni, considerate inaccettabili, poste dalla Afc, la Federcalcio asiatica, che aveva già preteso la nomina di arbitri australiani ... corriere.it
AGTOD #27 Sulla maratona senza velo in Iran, l'Euro femminile in Germania e niente Serie A a Perth
Colpo di teatro: Milan-Como non si giocherà a Perth ( @lucabianchin7 ) x.com
Matteo Salvini: "Giocare Milan-Como a Perth (Australia) è una fesseria". - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.